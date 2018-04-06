Рособрнадзор отозвал лицензию нижегородского филиала УРИО

Рособрнадзор сообщил о прекращении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности Нижегородского филиала АНО ВО «Университет Российского инновационного образования» (УРИО).

С этого момента вуз «обязан прекратить образовательную деятельность», сообщает пресс-служба ведомства.

Лицензии лишился и «Институт экономики». Кроме того, приостановлена лицензия «Первого московского юридического института».

В Рособрнадзоре напоминают, что при отзыве или приостановке лицензии учредитель вуза должен обеспечить перевод студентов в другой вуз.

Напомним, что в феврале ведомство приостановило лицензию Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО).