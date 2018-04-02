Соцсети: Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» прекратить работу

Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» прекратить работу и сосредоточиться на аэропортовой деятельности.

Ведомство возмутило «безответственное» отношение руководства компании к безопасности полетов. Так, в список пилотов, которым снова надо разрешить летать, среди прочих попали двое погибших при крушении Ан-148 летчиков: Валерий Губанов и Сергей Гамбарян, сообщает telegram-канал Mash.

Руководство «Саратовских авиалиний» объяснило, что еще не видело свидетельства о смерти летчиков, поэтому фактически они сейчас еще на службе.

Ранее Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148. Также приостановлены полеты компании «Саратовские авиалинии».