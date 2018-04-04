В США восхитились кораблями проекта 22160 производства Зеленодольского судостроительного завода

Американские СМИ назвали «достаточно гениальным» дизайн новейшего российского корвета проекта 22160, который разрабатывается и строится на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького Такое мнение приводится в статье в издании The Drive.

«Эта концепция достаточно инновационная, чтобы ее изучали западные военно-морские силы как источник вдохновения для своих будущих многоцелевых боевых кораблей», — говорится в статье.

В ней отмечается, что корабль создан по принципу модульности, то есть вооружение и оборудование проекта 22160 может меняться в зависимости от задачи.

На судне, помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 миллиметров, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, присутствует пустое пространство под вертолетной площадкой, которое использовать для размещения двух ракетных комплексов «Калибр» (Club-K). Это, по мнению автора статьи, позволяет небольшим патрульным кораблям наносить удары восемью ракетами по морским и наземным целям на большом расстоянии.

Ранее «Реальное время» писало, что испытания патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков» начнутся на Черноморском флоте в ближайшее время.