Зампред «АК БАРС» Банка спрогнозировал дальнейшее снижение ставок по кредитам

Заместитель председателя правления ПАО «АК БАРС» Банк Владимир Демушкин считает, что ключевая ставка ЦБ и ставки по кредитам будут снижаться в течение года. Об этом он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Ставки будут падать… Сейчас размер ключевой ставки ЦБ составляет 7,25%, и мы ожидаем дальнейшего снижения этого показателя до конца текущего года», — рассказал Демушкин.



По словам зампреда «АК БАРС» Банка, снижаться будут и ставки по рефинасированию кредитов.

«Ставка по годовым депозитам в конце года составит 6%, а по кредитам — ипотека будет падать ближе к 9%», — считает Демушкин.

Напомним, что в конце марта Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%. Снижение ставки произошло уже второй раз с начала года.