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Четыре высланных из Канады российских дипломата покинули страну

05:58, 06.04.2018
Четыре высланных из Канады российских дипломата покинули страну
Фото: pixabay.com

Четыре российских дипломата покинули Канаду согласно решению правительства страны. Об этом сообщили в посольстве России в Оттаве.

«В соответствии с требованием канадской стороны объявленные Канадой персонами нон грата дипломаты выехали из страны», — приводит ТАСС слова представителя посольства. Другие подробности не указаны.

Напомним, что 26 марта США, Канада и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля». На это МИД России ответил зеркальными мерами и выслал дипломатов 23 стран, в том числе и Канады.

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