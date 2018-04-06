В Госдуме РФ предложили привлечь волонтеров к сохранению памятников
Госдума РФ хочет привлечь добровольцев к проведению неквалифицированных работ по сохранению объектов культурного наследия. Соответствующий законопроект внесли депутаты — члены «Единой России» во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Станиславом Говорухиным.
Речь идет о сохранении воинских захоронений, храмов, усадеб и других памятников, включенных в госреестр. Сейчас закон разрешает проводить работы с памятниками из госреестра только обладателям соответствующей лицензии.
В новом законопроекте сказано, что ряд мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требует специальных навыков и опыта, поэтому волонтеры смогут работать под руководством опытного специалиста, передают «Известия».
Первое чтение документа назначено на май.
Всего в госреестре сегодня значатся более 65 тыс. объектов. Каждый третий памятник находится в неудовлетворительном состоянии, каждый двенадцатый — в аварийном.
Напомним, что в этом году в Казани на «Том Сойер Фесте» — фестивале по восстановлению исторической среды — волонтеры планируют отремонтировать 10 объектов.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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