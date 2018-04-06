В Госдуме РФ предложили привлечь волонтеров к сохранению памятников

Госдума РФ хочет привлечь добровольцев к проведению неквалифицированных работ по сохранению объектов культурного наследия. Соответствующий законопроект внесли депутаты — члены «Единой России» во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Станиславом Говорухиным.

Речь идет о сохранении воинских захоронений, храмов, усадеб и других памятников, включенных в госреестр. Сейчас закон разрешает проводить работы с памятниками из госреестра только обладателям соответствующей лицензии.

В новом законопроекте сказано, что ряд мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требует специальных навыков и опыта, поэтому волонтеры смогут работать под руководством опытного специалиста, передают «Известия».



Первое чтение документа назначено на май.



Всего в госреестре сегодня значатся более 65 тыс. объектов. Каждый третий памятник находится в неудовлетворительном состоянии, каждый двенадцатый — в аварийном.

Напомним, что в этом году в Казани на «Том Сойер Фесте» — фестивале по восстановлению исторической среды — волонтеры планируют отремонтировать 10 объектов.