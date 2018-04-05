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СМИ: США готовят санкции против десяти российских олигархов

21:49, 05.04.2018 2
СМИ: США готовят санкции против десяти российских олигархов
Фото: pixabay.com

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции в отношении 6—10 «российских олигархов» на этой неделе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в руководстве США.

Санкции могут быть приняты в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. При этом окончательное решение по числу россиян, которые могут попасть под санкции, еще не принято, передает «Интерфакс».

До этого США опубликовали доклад о приближенных президента РФ Владимира Путина, называемый журналистами «кремлевским списком». В него попали 114 крупных чиновников и 96 «российских олигархов». Тогда в Минфине США заявили, что этот список приведет к новым санкциям в отношении России.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Маловато будет!!
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  • Анонимно 05 апр
    Песков уже сказал, что не понимает - у нас нет алигархов - слово не наше - не понимаем.. олигополия есть, алигархов нет.
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