СМИ: США готовят санкции против десяти российских олигархов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции в отношении 6—10 «российских олигархов» на этой неделе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в руководстве США.



Санкции могут быть приняты в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. При этом окончательное решение по числу россиян, которые могут попасть под санкции, еще не принято, передает «Интерфакс».

До этого США опубликовали доклад о приближенных президента РФ Владимира Путина, называемый журналистами «кремлевским списком». В него попали 114 крупных чиновников и 96 «российских олигархов». Тогда в Минфине США заявили, что этот список приведет к новым санкциям в отношении России.