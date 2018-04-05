СМИ: США 5 апреля могут ввести санкции против российских олигархов из-за «вмешательства в выборы»
США могут ввести санкции против некоторых «близких к президенту России Владимиру Путину» бизнесменов из-за «вмешательства» в американские выборы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
По его словам, санкции могут быть введены в отношении россиян, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп намерен поддерживать хорошие отношения с Россией.
Предполагается, что США введут санкции сегодня, 5 апреля, в рамках «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).
В Белом доме и Минфине комментировать информацию о санкциях против России комментировать отказались.
В марте замглавы Минфина США Сигал Манделкер сообщила, что продолжит «давить» на Россию санкциями, основываясь на нынешней ситуации на Украине, политике Москвы в отношении Крыма, а также «вмешательстве» России в американские выборы.ОбществоВласть
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