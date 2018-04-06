Минэкономразвития: доля государства в российской экономике приблизилась к 50%

Доля государства в российской экономике в 2017 году вновь увеличилась и вплотную приблизилась к 50%.



При этом без снижения доли государства в компаниях не удастся достичь цели по увеличению доли малых и средних предприятий в экономике до 40%, передает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

По его словам, во многом рост госсектора финансируется кредитными ресурсами, и значительный рост долга госкомпаний не всегда сопровождается ростом их прибыли.

«Это говорит о недостаточной эффективности инвестиций и рисков для государства в будущем. В долг таким компаниям, особенно при увеличении долговой нагрузки, дают исключительно потому, что за их спиной стоит казна», — добавил министр.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил об эффективном использовании инфраструктуры в Татарстане.

