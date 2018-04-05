Центробанк сможет продлевать действие временной администрации в банках на полгода
Депутаты Госдумы планируют разрешить Банку России продлевать на полгода действие временной администрации по управлению банками.
Поправки позволят продлить работу временной администрации на полгода, при этом общий срок ее работы не сможет превышать 18 месяцев, передает «Интерфакс».
На данный момент максимальный срок работы временной администрации в кредитной организации составляет 6 месяцев. При этом при наличии основания для назначения временной администрации на момент окончания данного срока, временная администрация направляет регулятору требование об отзыве у банка лицензии.
Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило наделить Центробанк России полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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