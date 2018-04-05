Центробанк сможет продлевать действие временной администрации в банках на полгода

Депутаты Госдумы планируют разрешить Банку России продлевать на полгода действие временной администрации по управлению банками.



Поправки позволят продлить работу временной администрации на полгода, при этом общий срок ее работы не сможет превышать 18 месяцев, передает «Интерфакс».

На данный момент максимальный срок работы временной администрации в кредитной организации составляет 6 месяцев. При этом при наличии основания для назначения временной администрации на момент окончания данного срока, временная администрация направляет регулятору требование об отзыве у банка лицензии.

Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило наделить Центробанк России полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц.