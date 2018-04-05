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ЦБ может получить беспрепятственный доступ в помещения юрлиц

18:38, 05.04.2018 4
ЦБ может получить беспрепятственный доступ в помещения юрлиц
Фото: pxhere.com

Правительство РФ предложило наделить Центробанк России полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц. Сейчас ЦБ может только запрашивать документацию.

Правительство предлагает дополнить статью «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации» новым пунктом. По нему, сотрудники ЦБ «имеют право беспрепятственного доступа» в помещения юридических лиц, органов и организаций, с правом доступа к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации, сообщают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что в России представители компаний смогут удаленно открывать в банках счета и получать кредиты с 2019 года.

ЭкономикаБанки
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Наверно, есть ограничения? Иначе должно быть только через суд.
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  • Анонимно 05 апр
    Вообще ЦБ надо разрешить всё. Тогда окончательно с колен встанем.
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  • Анонимно 05 апр
    Да и вообще ,что частная собственность,что за понятие,совсем голову западными мифами забили,
    Плакат 2021: А ты отдаешь всю прибыль в карман олигарху?!
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  • Анонимно 05 апр
    Затем будет,а ты работаешь над повышением рождаемости ? Ночной дозор, будут свечку держать ,контролировать
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