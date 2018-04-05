ЦБ может получить беспрепятственный доступ в помещения юрлиц

Правительство РФ предложило наделить Центробанк России полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц. Сейчас ЦБ может только запрашивать документацию.

Правительство предлагает дополнить статью «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации» новым пунктом. По нему, сотрудники ЦБ «имеют право беспрепятственного доступа» в помещения юридических лиц, органов и организаций, с правом доступа к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации, сообщают «Ведомости».



Ранее сообщалось, что в России представители компаний смогут удаленно открывать в банках счета и получать кредиты с 2019 года.