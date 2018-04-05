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Чистая прибыль «Совкомбанка» по МСФО в 2017 году снизилась до 29,5 млрд рублей

15:39, 05.04.2018 1
Чистая прибыль «Совкомбанка» по МСФО в 2017 году снизилась до 29,5 млрд рублей
Фото: yandex.ru

По итогам 2017 года чистая прибыль ПАО «Совкомбанк» составила 29,5 млрд рублей, что на 12% меньше, чем в 2016 году (33,6 млрд рублей).

Как сообщает кредитная организация, это произошло в силу меньшей переоценки портфеля ценных бумаг — 12 млрд рублей в 2017 году против 17 млрд рублей в 2016 году.

Активы банка в прошлом году выросли на 22% — до 689 млрд рублей. Это произошло в основном за счет роста портфеля ценных бумаг на 22%, а также роста кредитного портфеля на 12%.

Ранее ФАС одобрила заявку «Совкомбанка» на покупку 54,67% акций «Росевробанка».

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Не позорили бы бенефициаров!!
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