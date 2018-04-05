Власти Кировской области попросили у Москвы денег на строительство восьми мусоросортировочных заводов

Власти Кировской области рассчитывают построить в регионе восемь мусоросортировочных заводов. Для этого региональный Минфин подал заявки на участие в федеральной программе «Охрана окружающей среды».

В рамках программы местные власти собираются реализовать на деньги из федерального бюджета проект «Чистая страна», сообщает пресс-служба правительства области.

«Средства должны пойти на разработку в 2019—2021 годах проектной документации и строительство мусоросортировочных заводов и станций в восьми муниципальных районах региона», — говорится в сообщении.

В правительстве Кировской области убеждены, что распределительные пункты позволят разделять твердые коммунальные отходы на вторичные ресурсы и отходы для дальнейшей утилизации.

Напомним, что в конце марта власти региона выбрали единого оператора по обращению с отходами. Им, как единственный участник соответствующего конкурса, стало АО «Куприт».