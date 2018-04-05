Полиция Уфы задержала подозреваемых в заказном убийстве предпринимателя
Сотрудники полиции Уфы задержали предполагаемых киллеров, подозреваемых в убийстве предпринимателя в феврале этого года.
«Установлены причастные к совершению убийства: 56-летний ранее неоднократно судимый житель Стерлитамакского района и 28-летний житель Стерлитамака. Полицейские при поддержке ОМОН Росгвардии задержали подозреваемых», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.
Отмечается, что в полицию доставлен еще один предполагаемый соучастник преступления — ранее судимый 59-летний житель Уфимского района.
В Следственном комитете рассказали, что все подозреваемые отправлены под стражу. Они обвиняются в «Убийстве по найму» и «Незаконном обороте оружия».
По версии следствия, в феврале этого года в микрорайоне Инорс 28-летний задержанный вместе с подельником дождался возвращения домой 49-летнего предпринимателя, подошел к тому, когда он парковал машину, и застрелил из пистолета.Происшествия Башкортостан
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