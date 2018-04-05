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Курбан Бердыев: «В интернат «Рубина» подпустили агентов, которые пытаются нами руководить»

13:29, 05.04.2018 2
Курбан Бердыев: «В интернат «Рубина» подпустили агентов, которые пытаются нами руководить»
Фото: "Реальное время"

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на предматчевой открытой тренировке рассказал о ситуации вокруг контракта с Ильзатом Ахметовым, оценил поле Центрального стадиона и поведал о состоянии здоровья Руслана Камболова после возвращения из сборной России.

Комментируя ситуацию с контрактом Ильзата Ахметова, наставник казанского клуба поднял тему влияния агентов на молодых воспитанников футбольного интерната «Рубина».

«Он в другом обществе работает. Пытается с нами с позиции силы разговаривать. Я думаю, что это неправильно с его стороны. Второе — следствие, что в наш интернат подпустили агентов, которые пытаются нами руководить. Есть эта проблема сегодня, будем ее расчищать, больше такого не будет. Получается, что мы воспитываем своего игрока, а он принадлежит не клубу, а агенту», — приводит слова Курбана Бердыева корреспондент «Реального времени».

Кроме того, главный тренер казанцев охарактеризовал ближайшего соперника «Рубина» в чемпионате России и ответил на вопросы журналистов.

— «Ахмат» — квалифицированная команда с хорошими исполнителями. Подготовка идет в обычном режиме, разницы нет, кто соперник — «Спартак» это или «Ахмат».

— Видели ли вы поле Центрального стадиона?

— Поле достаточно неплохое. Надеемся, что таким оно и будет к матчу.

— Как состояние Руслана Камболова?

— К сожалению, в сборную он уехал здоровым, вернулся травмированным. Сейчас работает по индивидуальной программе.

Напомним, что ближайший матч «Рубин» проведет в Казани в субботу, 7 апреля, на «Центральном стадионе». Игра против грозненского «Ахмата» начнется в 14.00 по московскому времени.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Здравствуйте Курбан Бекиевич! Поддерживаю Вас! То, что Вы делаете в отношении Ахметова - это и есть защита основы менталитета на практике. Нельзя позволять футболисту диктовать клубу свои условия. ДИСЦИПЛИНА - это основа ПОБЕДЫ. Процесс воспитания футболистов также важен, как и тренировочный процесс и даже важнее! Удачи Вам и побед! Здоровья!
    Николай Иванович.
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    Анонимно 10 апр
    Salam Gurban Bekiyewiç men sizden kä bir zatlary sorasym gelya nadip sorap bolarka
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