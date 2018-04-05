Курбан Бердыев: «В интернат «Рубина» подпустили агентов, которые пытаются нами руководить»

Фото: "Реальное время"

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на предматчевой открытой тренировке рассказал о ситуации вокруг контракта с Ильзатом Ахметовым, оценил поле Центрального стадиона и поведал о состоянии здоровья Руслана Камболова после возвращения из сборной России.

Комментируя ситуацию с контрактом Ильзата Ахметова, наставник казанского клуба поднял тему влияния агентов на молодых воспитанников футбольного интерната «Рубина».

«Он в другом обществе работает. Пытается с нами с позиции силы разговаривать. Я думаю, что это неправильно с его стороны. Второе — следствие, что в наш интернат подпустили агентов, которые пытаются нами руководить. Есть эта проблема сегодня, будем ее расчищать, больше такого не будет. Получается, что мы воспитываем своего игрока, а он принадлежит не клубу, а агенту», — приводит слова Курбана Бердыева корреспондент «Реального времени».



Кроме того, главный тренер казанцев охарактеризовал ближайшего соперника «Рубина» в чемпионате России и ответил на вопросы журналистов.

— «Ахмат» — квалифицированная команда с хорошими исполнителями. Подготовка идет в обычном режиме, разницы нет, кто соперник — «Спартак» это или «Ахмат».

— Видели ли вы поле Центрального стадиона?

— Поле достаточно неплохое. Надеемся, что таким оно и будет к матчу.

— Как состояние Руслана Камболова?

— К сожалению, в сборную он уехал здоровым, вернулся травмированным. Сейчас работает по индивидуальной программе.

Напомним, что ближайший матч «Рубин» проведет в Казани в субботу, 7 апреля, на «Центральном стадионе». Игра против грозненского «Ахмата» начнется в 14.00 по московскому времени.