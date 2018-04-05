Минниханов вручил бывшему главе МВД ТАССР орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил президенту ассоциации «МДВ — Щит Чернобыля», члену общественного совета при Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ Николаю Демидову государственную награду РТ.

Награждение состоялось в Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ (Москва).

Награда вручена за плодотворную работу на благо РТ и активную общественную деятельность, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Накануне Минниханов вручил орден «Дуслык» паралимпийской чемпионке Марте Зайнуллиной.

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Справка

Демидов Николай Иванович родился в 1933 году.

Окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина в 1956 г. Работал помощником прокурора г.Елабуга, затем 1-м секретарем Елабужского горкома ВЛКСМ, затем горкома КПСС, председатель Нижнекамского райисполкома.

В органах внутренних дел с 1978 г.

Министр внутренних дел Татарской АССР (1978—1983 г.); заместитель министра внутренних дел СССР – начальник ГУБХСС МВД СССР (1983—1989 г.), руководил штабом МВД по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (май—июнь 1986 г.); председатель Научно-технического совета МВД СССР (1985—1991 г.); заместитель министра внутренних дел СССР (1989—14 сентября 1991 г.); начальник Межреспубликанского института повышения квалификации работников органов внутренних дел МВД СССР (1991 г.); начальник Республиканского института повышения квалификации работников МВД России (1991—1994 г.); начальник Академии МВД России (ноябрь 1994—1997 г.).

После выхода в отставку занимался общественной деятельностью. В настоящее время является президентом ассоциации «МВД — щит Чернобыля».