МВД по РТ: по делу «Лизинг-гранта» проходят завершенные и незавершенные хищения на 40 млн рублей

В Казани завершено следствие по делу экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ и хищениях по программе «Лизинг-грант».

По версии МВД, Хайдар Халиуллин, его супруга и еще два десятка татарстанцев, в том числе предприниматели, причастны к хищениям на 22 млн бюджетных рублей и покушениям на хищение еще 18,3 млн рублей. Дело передадут в Вахитовский райсуд Казани.

«Реальное время» выяснило, что, по данным следствия, первым внимание к действиям Халиуллина привлек один из новичков в конкурсной комиссии при Минэкономики РТ.

Об этом и других фактах расследования — в нашем материале «Реального времени».