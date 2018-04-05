Обманутые вкладчики пытались взыскать с Мавроди более 1 миллиарда рублей

Обманутые вкладчики финансовой пирамиды «МММ» и других проектов Сергея Мавроди пытались взыскать с него через суд более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник.

По его словам, многие иски в отношении Мавроди были признаны безнадежными, однако вкладчики подали их вновь.



В банке данных исполнительных производств службы судебных приставов содержится около 2200 записей в отношении Мавроди, большая часть которых были возвращены взыскателям в связи с отсутствием у должника имущества.

Напомним, 26 марта стало известно о смерти Мавроди в московской городской больнице. Он стал известен как основатель крупнейшей в России финансовой пирамиды, в которую были вовлечены 15 млн человек. Власти закрыли проект в 1997 году.

