Сегодня в Татарстане осадки и до +6

В четверг, 5 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода c прояснениями. Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах республики туман.

Ветер северо-восточный умеренный. Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +1°С до +6°С.

В Казани днем ожидается от +3°С до +6°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +2°С до +4°С.