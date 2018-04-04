Facebook удалил сотни связанных с российской «фабрикой троллей» аккаунтов

Facebook объявил об удалении сотен учетных записей и страниц, связанных с российской «фабрикой троллей» (Агентство интернет-исследований). Об этом основатель сети Марк Цукерберг сообщил на своей странице в Facebook.



«Мы сделали важный шаг в защиту честных выборов по всему миру, заблокировав более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись российской организацией под названием Internet Research Agency (Агентство интернет-исследований)», — написал Цукерберг.



По его словам, «Агентство» неоднократно действовало подозрительно и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России.

«Мы не хотим, чтобы они были на Facebook или где-либо еще в мире», — подчеркнул основатель Facebook.



Напомним, что 15 марта Министерство финансов США расширило санкции в отношении России и включило в список «Агентство интернет-исследований», а также 14 физлиц.