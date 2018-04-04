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Facebook удалил сотни связанных с российской «фабрикой троллей» аккаунтов

05:41, 04.04.2018 1
Facebook удалил сотни связанных с российской «фабрикой троллей» аккаунтов
Фото: commons.wikimedia.org / Brian Soli

Facebook объявил об удалении сотен учетных записей и страниц, связанных с российской «фабрикой троллей» (Агентство интернет-исследований). Об этом основатель сети Марк Цукерберг сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы сделали важный шаг в защиту честных выборов по всему миру, заблокировав более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись российской организацией под названием Internet Research Agency (Агентство интернет-исследований)», — написал Цукерберг.

По его словам, «Агентство» неоднократно действовало подозрительно и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России.

«Мы не хотим, чтобы они были на Facebook или где-либо еще в мире», — подчеркнул основатель Facebook.

Напомним, что 15 марта Министерство финансов США расширило санкции в отношении России и включило в список «Агентство интернет-исследований», а также 14 физлиц.

ТехнологииIT
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    Вообще нужно уничтожить эту помойку троллей! До какой низости может опуститься человек и работать в такой организации, за зарплату готовы все на свете продать, ни совести, ни чести!
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