МИД РФ вручил украинскому дипломату ноту протеста из-за задержания судна «Норд»

Временному поверенному в делах Украины в Москве была вручена нота с решительным протестом в связи с задержанием российского судна «Норд», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что экипаж содержится в «нечеловеческих условиях». Кроме того, к задержанным не допустили российских консулов.

«Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна «Норд» его законному владельцу и недопущения аналогичных провокаций в будущем», — цитирует Захарову RT.

Судно задержали 25 марта, несмотря на то, что оно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. После чего суд наложил на него арест, а украинская прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера «Норд» в нарушении правил пересечения государственной границы.