Андрей Зюзин: «Не думаю, что в Уфе кто-то удивился отставке Вестерлунда»

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин прокомментировал отставку финского тренера Эркки Вестерлунда с поста главного тренера уфимского клуба.

«Не думаю, что у нас в Уфе кто-то удивился отставке финского штаба. Еще летом такой сценарий просматривался, ведь в Башкирии трудно добиться успеха без привлечения местных специалистов и без внимания к местным традициям. В принципе, нельзя говорить о провале Вестерлунда и Ко, выход во второй раунд — результат на троечку, но проблема еще в том, что не «выстрелил» ни один молодой хоккеист из системы клуба. И это в Уфе произошло впервые за последние годы.

Местные традиции? «Салават Юлаев» — это достояние всей республики, образно говоря, клуб принадлежит каждому ее жителю. И когда еще летом вокруг Уфы сформировался какой-то единоличный подход, а бывший генеральный менеджер произносил слово «я» едва ли не чаще, чем его произносят, скажем, в сугубо частных клубах — «Челси» или «Краснодаре», многое стало понятно. Такой подход никогда не приносил Башкортостану успеха.

На мой взгляд, в последние недели «Салават» возвращается к традициям и делает эффективные ходы. И решение по финскому штабу соответствует этой политике», — сказал Зюзин «Чемпионату».

Напомним, сегодня стало известно, что «Салават Юлаев» уволил главного тренера Эркку Вестерлунда. На его место временно назначен Николай Цулыгин.