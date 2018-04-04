«Салават Юлаев» уволил главного тренера

Уфимский ХК «Салават Юлаев» уволил главного тренера Эркку Вестерлунда. На его место временно назначен Николай Цулыгин.

«ХК «Салават Юлаев» и Эркка Вестерлунд приняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию», — сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что под руководством тренера команда заняла второе место на Востоке в сезоне 2017/18.

В 56 матчах регулярного сезона «Салават Юлаев» набрал 93 очка, выиграв 26 игр в основное время, четыре — в овертайме и одну по буллитам.

В плей-офф «юлаевцы» выбыли на стадии полуфинала конференции. В первом раунде уфимский клуб победил «Авангард» 4-3 в серии, во втором круге «юлаевцы» проиграли «Трактору» 3-4.

Напомним, что накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что решение по тренеру «Салавата» будет принято в ближайшее время.