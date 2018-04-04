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Предправления «Росбанка» вернется в ВТБ

12:41, 04.04.2018
Предправления «Росбанка» вернется в ВТБ
Фото: commons.wikimedia.org / Rosbank

Председатель правления «Росбанка» Дмитрий Олюнин возвращается в группу ВТБ, сообщается на сайте банка. Его место займет первый зампредседателя правления, который сейчас отвечает за корпоративный и инвестиционный бизнесы в РФ, — Илья Поляков.

Назначение Полякова вступит в силу после одобрения Центробанком России. Предполагается, что он приступит к исполнению обязанностей председателя правления «Росбанка» 14 апреля.

Напомним, ранее другой экс-сотрудник «Росбанка» — Максим Орешкин стал министром экономического развития России.

Бизнес
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