Предправления «Росбанка» вернется в ВТБ

Председатель правления «Росбанка» Дмитрий Олюнин возвращается в группу ВТБ, сообщается на сайте банка. Его место займет первый зампредседателя правления, который сейчас отвечает за корпоративный и инвестиционный бизнесы в РФ, — Илья Поляков.

Назначение Полякова вступит в силу после одобрения Центробанком России. Предполагается, что он приступит к исполнению обязанностей председателя правления «Росбанка» 14 апреля.

Напомним, ранее другой экс-сотрудник «Росбанка» — Максим Орешкин стал министром экономического развития России.