Владелец «Ижевских терм» объяснил почему клиентов не выпускали из центра при эвакуации ТРЦ «Италмас»

Владелец центра здоровья «Ижевские термы» Юрий Бычков объяснил, что его подчиненные не выпускали клиентов при эвакуации ТРЦ «Италмас», поскольку уже знали, что тревога ложная.

«Естественно, раз нет угрозы пожара, нет угрозы безопасности людей, то какой смысл? Но там нашлись двое-трое мужчин, которые устроили скандал», — приводит слова предпринимателя «Российская газета».

По данным МЧС, пожарная сигнализация сработала в ТЦ из-за неизвестного нарушителя. Его засекли камеры наблюдения и сейчас правоохранители пытаются установить личность хулигана.

«Неизвестный мужчина нажал кнопку ручного пожарного извещателя на втором этаже торгового центра «Италмас», — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова.

Ранее в соцсетях ряд жителей Ижевска стал жаловаться, что посетителей «Ижевских терм» не выпускали из центра без оплаты услуг в момент, когда сработала пожарная сигнализация.

Напомним, что в 2014 году в «Италмасе» уже произошел крупный пожар. На тот момент центр только строился, поэтому пострадали только три человека.