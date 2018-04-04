В Татарстане на дорожные работы в 2018 году потратят почти 24 млрд рублей

В Республике Татарстан на дорожные работы в 2018 году потратят 23,919 млрд рублей. Об этом сообщили сегодня на брифинге, посвященном реализации программы дорожных работ в республике.



Более 2 млрд рублей из этой суммы планируется потратить на строительство 87,8 км автодорог, в том числе подъездных дорог к 28 селам Татарстана. Еще 12 млрд рублей пойдут на ремонт региональных дорог и дорожно-уличной сети Казани и Набережных Челнов. Кроме того, 4 млрд рублей направят на содержание региональных автодорог, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что в 2018 году на ремонт дорожного полотна Казани планируется выделить 5,5 млрд рублей. Большая часть этой суммы, 4,65 млрд рублей, уйдет на ремонт улиц, 1 млрд потратят на дорожные работы во дворах.