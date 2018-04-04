Новости общества

21:46 МСК
Новости раздела
Общество

В Татарстане на дорожные работы в 2018 году потратят почти 24 млрд рублей

10:58, 04.04.2018 1
В Татарстане на дорожные работы в 2018 году потратят почти 24 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Республике Татарстан на дорожные работы в 2018 году потратят 23,919 млрд рублей. Об этом сообщили сегодня на брифинге, посвященном реализации программы дорожных работ в республике.

Более 2 млрд рублей из этой суммы планируется потратить на строительство 87,8 км автодорог, в том числе подъездных дорог к 28 селам Татарстана. Еще 12 млрд рублей пойдут на ремонт региональных дорог и дорожно-уличной сети Казани и Набережных Челнов. Кроме того, 4 млрд рублей направят на содержание региональных автодорог, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что в 2018 году на ремонт дорожного полотна Казани планируется выделить 5,5 млрд рублей. Большая часть этой суммы, 4,65 млрд рублей, уйдет на ремонт улиц, 1 млрд потратят на дорожные работы во дворах.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    Казань ежегодно по 5 -6 миллиардов выделяются на ремонт дорог. почему так много и где дороги?. каждый год только центральные улицы ремонтируют. Солнечном городе ни как не могуть достроить дорогу оъездную итд. Сколько можно ремонтировать каждый год одни и те же дороги. типа пусть иностранцы видят какие супер дороги в Казани..а что Бугульме Азнакаево Лениногорске Нижнекамске нельзя так же выделять миллиарды. вся республика работает только для Казани.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан