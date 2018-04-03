Рустэм Хамитов: «Решение по Вестерлунду примут в ближайшие дни»

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Решение о продолжении работы главного тренера «Салават Юлаев» Эркки Вестерлунда примут в ближайшие дни, сообщил журналистам глава Башкирии Рустэм Хамитов.

«Конечно, как истинный болельщик, я могу сказать, что мы недовольны тем, как во втором круге [розыгрыша Кубка Гагарина] «Салават Юлаев» завершил свое выступление. Мы надеялись на то, что финал конференции — это минимум, который должна достичь наша команда. Поэтому в целом можно поставить слабенькую троечку за результаты в этом году», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам Хамитова, исходя из этого, будет перенастройка в команде, а основная ставка будет сделана на собственных воспитанников.

«Сегодня обсуждаются вопросы о будущей работе действующего главного тренера, в ближайшие буквально день-два решение будет принято. Кроме того, уже пять игроков ушли из команды, и я знаю, что еще следующая пятерка последует за ними. Это, знаете, люди-бизнесмены, которые за деньги пришли играть, и для них слова республика, команда, болельщики находятся там на третьем-четвертом месте. Я говорю об этом открыто, эту психологию будем ломать, будем привлекать в клуб в том числе собственных воспитанников», — отметил глава Башкирии.

Напомним, в этом сезоне уфимский клуб дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому «Трактору» с общим счетом 3:4.

