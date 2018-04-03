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На матчи ЧМ-2018 продали около 1,7 миллиона билетов

15:36, 03.04.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
На матчи ЧМ-2018 продали около 1,7 миллиона билетов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

На матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России продано почти 1,7 млн билетов.

Более половины всех билетов приобрели иностранные болельщики (53%). По данным ФИФА, во вторник, 3 апреля, завершился второй период второго этапа продаж билетов на ЧМ-2018, который стартовал 13 марта, сообщает пресс-служба федерации.

Заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира FIFA 2018 в России начнется 18 апреля, в 12.00 по мск.

Ранее ФИФА сообщала, что получила 4 905 169 заявок на билеты к чемпионату мира по футболу в России. При этом более 2,5 млн из них поступили от российских фанатов.

АналитикаСпортФутбол
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