В Татарстане создадут программу для решения трех главных экологических проблем

Новый министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков анонсировал создание трехлетней программы для решения главных экологических проблем. По его словам, это поможет эффективнее решать задачи, поставленные его предшественником Фаридом Абдулганиевым.

«Много направлений, которые начаты и ведутся: берегоукрепление, очистка рек, ликвидация отходов предыдущих лет. Мы хотим создать проект программы на три года, чтобы систематизировать решение всех этих проблем», — сообщил Шадриков на брифинге в кабинете министров РТ.

Еще одно направление — оздоровление Волги. «Мы должны совместно с организациями и населением участвовать в реализации этой программы», — добавил Шадриков.

Ранее «Реальное время» писало, что выявлять несанкционированные свалки в Татарстане будут с помощью дронов.