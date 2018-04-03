Искать несанкционированные свалки в Татарстане будут с помощью дронов

1 апреля в Татарстане стартовал двухмесячник по уборке территорий. К этому моменту в Министерство экологии и природных ресурсов поступило 11 обращений, из них шесть — о несанкционированных свалках.

С таянием снега количество обращений будет возрастать, сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. По его словам, перед руководителями муниципалитетов поставлена задача выявить основные места складирования мусора и ликвидировать их до майских праздников.

В Минэкологии надеются, что неравнодушные граждане будут сообщать о несанкционированных свалках через систему «Народный контроль». Также министерство собирается организовать объезды полос отвода Горьковской и Куйбышевской железных дорог, прилегающей к ним территории. Планируются и облеты с помощью беспилотников.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани в 2017-м году ликвидировано 37 свалок.