ФСБ России пресекла передачу секретных военных карт иностранцам

Сотрудники управлений ФСБ России по Свердловской и Омской областям, а также по Крыму пресекли передачу секретных военных карт иностранцам.

Силовики провели обыски в квартирах трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске. Они обнаружили и изъяли электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

Все задержанные признали вину. Им объявили официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Шпионаж». Отмечается, что одного из задержанных уже привлекали к ответственности по статье «Госизмена».



Ранее суд приговорил лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к 2 годам колонии общего режима за взлом переписки чиновников для получения выкупа. При этом лидер хакеров заявлял, что политических мотивов у него не было.