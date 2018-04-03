СМИ: экс-министр спорта Оренбуржья может возглавить CК «Южный Урал»

Бывший глава Минспорта Оренбургской области Олег Пивунов может вновь возглавить спортивный клуб «Южный Урал».

Руководство клуба готовит соответствующую документацию, сообщает портал ural56.ru со ссылкой на источники.

Напомним, что накануне стало известно о прекращении уголовного дела в отношении экс-чиновника. Он выплатил штрафы и компенсации, общий размер которых составил 46 млн рублей. По версии следствия, Пивунов уклонялся от уплаты налогов.

В августе 2017 года Пивунов спас утопающую, находясь под домашним арестом. Он заметил тонущую 18-летнюю девушку во время прогулки по берегу Урала.