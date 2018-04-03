Росалкогольрегулирование предложило запретить ИП продажу пива

Росалкогольрегулирование (РАР) предложило запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям. Об этом говорится в материалах ведомства.

РАР предлагает обязать бизнесменов, продающих пиво, перерегистрироваться из ИП в юридические лица. Это позволит службе лучше контролировать пивной рынок, так как штрафы для юрлиц в этой сфере в десять раз выше, чем для индивидуальных предпринимателей.



Также ведомство намерено повысить ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренных продуктов. Сейчас за подобные нарушения компании могут быть оштрафованы на сумму до 100 тыс. рублей, а ИП — до 10 тысяч, пишут «Известия».

Глава подразделения налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе отметил, что перерегистрация ИП в ООО стоит около 4 тыс. рублей, но бизнесмены не хотят это делать, так как это приведет к увеличению нагрузки по отчетности.



В феврале стало известно, что правительство РФ планирует ввести лицензии для производителей и продавцов пива и иных солодовых напитков. Новую норму предлагается внести в «дорожную карту» по развитию отрасли на 2018—2019 годы.