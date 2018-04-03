В России в 2018 году могут ввести профстандарт для нянь

В 2018 году в России должен вступить в силу профстандарт для нянь. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

По стандарту, няни должны будут уметь оказывать первую помощь, а также владеть основами педагогики и психологии. Работников разделят на четыре категории: для присмотра за младенцами, детишками от одного до трех лет, за дошкольниками старше трех лет, малышами с ограниченными возможностями здоровья.



Для соответствия профстандарту няням будет необходимо пройти образовательные курсы длительностью 144 часа. Кроме того, при поступлении на работу будет необходимо пройти медицинский осмотр, а также предоставить документы об отсутствии судимостей, пишут «Известия».

Пилотный проект по стандартизации работы нянь уже стартовал в трех регионах — Вологодской, Ульяновской областях и Башкортостане.



Напомним, что профессиональный стандарт для нянь разработан еще в прошлом году по инициативе экспертного совета при правительстве РФ.