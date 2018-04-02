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«Рубин» требует от ФИФА взыскать с Сонга 40 миллионов евро

23:30, 02.04.2018
«Рубин» требует от ФИФА взыскать с Сонга 40 миллионов евро
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» направил жалобу в Палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием взыскать с камерунского полузащитника Алекса Сонга 40 млн евро за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке.

«Данная сумма была зафиксирована в контракте футболиста. Клуб считает, что игрок разорвал соглашение неправомерно», передает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Также «Рубин» требует дисквалифицировать Сонга и наложить санкции на клуб, за который он будет выступать. В настоящий момент 30-летний камерунец находится без команды.

Напомним, 1 апреля «Рубин» на выезде сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом».

СпортФутбол Татарстан
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