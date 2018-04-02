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Совет директоров кировского «Коммунэнерго» продлил полномочия гендиректора на год

13:48, 02.04.2018
Совет директоров кировского «Коммунэнерго» продлил полномочия гендиректора на год
Фото: twitter.com/komenergokirov

Совет директоров кировского ОАО «Коммунэнерго» продлил полномочия гендиректора предприятия Виктора Рябенко. Руководитель организации будет занимать пост еще год.

Решение было принято 30 марта, следует из опубликованного сегодня списка аффилированных лиц.

В отношении остальных членов списка никаких изменений не происходило.

Напомним, в марте совет директоров «Коммунэнерго» согласился взять кредит в 95 миллионов рублей.

Бизнес Кировская область
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