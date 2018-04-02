СМИ: с начала года российские миллиардеры потеряли почти $191 миллион

За январь-март 2018 года общее состояние 27 российских миллиардеров уменьшилось на $190,9 млн. Об этом пишет RT со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Согласно нему, самый богатый в России — основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов ($19,3 млрд). На втором месте расположился президент «Норильского никеля» Владимир Потанин. Тройку замыкает глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($18,6 млрд).

Ранее Forbes включил девять россиян в топ-100 богатейших людей мира. Лидерами российского списка бизнесменов стали Владимир Лисин с состоянием в $19,1 млрд, Алексей Мордашов — $18,7 млрд, Леонид Михельсон — $18 млрд.