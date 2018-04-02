Финансовым директором АФК «Система» стал Владимир Травков из МТС

Совет директоров АФК «Система» назначил новым вице-президентом по финансам и инвестициям Владимира Травкова, который до этого занимал должность директора департамента функционального контроллинга в МТС. Об этом сказано в сообщении корпорации.

Всеволод Розанов, который раньше занимал должность вице-президента по финансам и инвестициям, станет управляющим партнером.

Кроме Травкова в состав правления АФК «Система» вошли еще два новых члена. Вице-президентом по безопасности стал бывший руководитель службы безопасности МТС-Банка Игорь Алешин. Возглавляющий фонд Sistema Venture Capital Алексей Катков стал управляющим партнером.

В начале марта АФК «Система» возглавил Андрей Дубовсков, ранее занимавший должность президента МТС. Его предшественник Михаил Шамолин покинул компанию в связи с переходом на другую работу.