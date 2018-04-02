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Центр семьи «Казан» возобновит свою работу в августе

10:58, 02.04.2018
Центр семьи «Казан» возобновит свою работу в августе
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центр семьи «Казан» 8 августа возобновит работу после чемпионата мира по футболу — в этот день будет проведена первая регистрация молодоженов, а также откроется смотровая площадка на крыше «Чаши». Об этом рассказала начальник городского Управления ЗАГС Римма Миннуллина на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ.

На время закрытия центра молодожены могут зарегистрировать брак в двух залах Казанской ярмарки — «Казань» и «Свияжск». С мая брак можно будет зарегистрировать в Центре культуры «Московский».

Закрытие «Чаши» связано с тем, что она официально утверждена местом проведения Фестиваля болельщиков (FIFA) в Казани.

Ранее «Казанская ярмарка» начала принимать заявки на регистрацию браков.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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