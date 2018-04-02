Путин предложил арестовывать имущество юрлиц за взятки

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки в КоАП, которые позволяют применять арест имущества юридических лиц по делам о взятках и подкупе.

Законопроектом предлагается новая мера обеспечения производства по делу о незаконном вознаграждении от имени юрлица — арест его имущества. Стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимальный размер административного штрафа.

Предусмотрено также освобождение юрлица от ответственности за административное правонарушение, если оно помогло раскрыть преступление, либо если в отношении этого юрлица имело место вымогательство.



Сейчас за подкуп или его попытку организациям грозит административный штраф в размере до трехкратной суммы незаконного вознаграждения, но не менее 1 млн рублей. Если незаконное вознаграждение превышало 1 млн рублей, то штраф может достигать тридцатикратной суммы, свыше 10 млн рублей — стократной. Деньги, используемые для подкупа, тоже конфискуются.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление правительства о создании реестра коррупционеров. В него войдут имена чиновников, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупционных правонарушений.