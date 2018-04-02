В Бахрейне обнаружили крупнейшее в истории страны месторождение нефти

В Бахрейне выявили крупнейшее из найденных на территории страны нефтяное месторождение.

«Председатель Совета представителей Ахмед бен Ибрагим Аль-Мулла выразил глубочайшие поздравления Его Величеству королю Хамаду бен Исе Аль-Халифе по поводу открытия крупнейшего в истории нефтяного месторождения в Бахрейне. Он подтвердил полную парламентскую поддержку, чтобы отдать приоритет операциям нефтяной разведки и бурения», — говорится в заявлении агентства BNA.

Ранее компания «Газпром нефть» открыла в Оренбуржье Новозаринское месторождение с запасами в 11 млн тонн.