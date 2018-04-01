В Оренбуржье суд обязал компанию повысить качество водопроводной воды

Беляевский райсуд признал незаконным бездействие ООО «Жилкомсервис», обязав компанию разработать план мероприятий по повышению качества водопроводной воды в Беляевке.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, проверка показала, что администрация села Беляевка не разработала для «Жилкомсервиса» техзадание по приведению воды в нормативное состояние.

После обращения в суд местные чиновники все же написали соответствующий документ. Однако компания не стала выполнять необходимые действия.

«Однако ООО «Жилкомсервис» указанный план мероприятий не разработан, в связи с чем Южным территориальным отделом управления был также направлен иск в Беляевский районный суд о признании незаконным бездействия ООО «Жилкомсервис», — говорится в сообщении ведомства.