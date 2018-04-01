Жители Волоколамского района вышли на митинг против полигона «Ядрово»

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Жители Волоколамского района вышли на митинг против полигона «Ядрово», с которого произошло несколько выбросов сероводорода. Митингующие у здания районной администрации требуют закрытия свалки.

Мероприятие охраняют представители полиции, сообщает «Интерфакс».



Напомним, с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия.

Роспотребнадзор выяснил, что уровень сероводорода возле полигона превышает норму в 1,5—2,5 раза. После чего в Волоколамском районе чиновники решили ввести режим чрезвычайной ситуации и начали раздавать жителям респираторы и маски.