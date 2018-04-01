Губернатор Оренбуржья связал рост числа мигрантов с ростом правонарушений

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг связал рост числа мигрантов в регионе с ростом числа правонарушений.

На заседании совета по обеспечению правопорядка глава региона заявил, что за два месяца 2018 года границу пересекли более 340 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. По его словам, этот показатель вырос на 5,5% по сравнению с январем-февралем 2017 года.

Далее губернатор рассказал, что за тот же период в области на 34,4% выросло количество административных правонарушений. При этом число нарушений в сфере иммиграционного контроля и трудовой миграции выросло более чем в два раза.

«Последствиями незаконной миграции является не только развитие теневой экономики за счет использования труда нелегалов. Потенциальную опасность представляют рост этнической и трансграничной преступности, а также их организованных форм. Каналы незаконной миграции могут использовать члены террористических группировок», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства области.

Также Берг рассказал об уязвимости молодежи для экстремистских идей. Он заявил о необходимости комплексной профилактики.

«Коллеги, обращаю ваше внимание, что профилактика экстремизма не должна вестись хаотично или спонтанно. Нам необходимо четко определить роль каждого субъекта системы профилактики», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что особая роль в профилактике экстремизма среди молодежи отводится семье, школе, вузам, религии, средствам массовой информации и культуре.