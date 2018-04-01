СМИ: в России ликвидировали профессию стенографиста

Приказ о ликвидации профессии стенографиста подписал глава Минтруда России Максим Топилин. Данное решение было принято в связи с невостребованностью профессии.

Отмечается, что должности «секретарь-стенографистка», «стенографистка» и «заведующая машинописным бюро» упразднены и исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, сообщают «Известия».

Ранее на рынке труда появилась вакансия «надсмотрщиков за роботами». «Надсмотрщики» должны наблюдать за операциями роботов и перевозить их на машине со складов к месту назначения.