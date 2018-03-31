Прошли похороны известного физика Стивена Хокинга

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В субботу в британском Кембридже прошли похороны всемирно известного физика Стива Хокинга, который скончался 14 марта.

Церемония прощания с ученым проходила в церкви Святой Марии. На нее пришли близкие Хокинга, включая троих детей и бывшую жену, а также около 500 специально приглашенных гостей. Среди них были замечены бывший гитарист Queen Брайан Мэй, миллиардер Илон Маск, актеры Эдди Редмейн и Фелисити Джонс и другие.

Ученого похоронили рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в пантеоне Вестминстерского аббатства, пишет «Газета.ру».

