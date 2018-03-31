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Подписывайтесь на телеграм-канал «Реального времени»

18:44, 31.03.2018
Подписывайтесь на телеграм-канал «Реального времени»

Хотите узнавать новости в режиме реального времени, но надоедает постоянно обновлять сайты СМИ? Подписывайтесь на телеграм-канал «Реального времени» и оставайтесь в курсе всех важных новостей Татарстана, России и мира.

Каждое утро редакция будет сообщать прогноз погоды на день, курс валют и главные новости за прошедшую ночь. В течение дня подписчики канала получают интересные большие тексты, а также первыми узнают срочные новости.

Присоединяйтесь к нам в Telegram и всегда оставайтесь в режиме реального времени.

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