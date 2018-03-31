Главу ЦИК Памфилову внесли в базу данных «Миротворца»

Главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

В список враждебных Украине людей она попала за организацию выборов в Крыму, участие в «пропагандистских мероприятиях России» против страны, в частности, в форуме «Таврида 2014», сообщает «РИА Новости».

Ранее в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за гастролей в Крыму попали четыре российских артиста. Актеры Дмитрий Дюжев, Анастасия Заворотнюк, Евгения Добровольская и Даниил Спиваковский были включены в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму.