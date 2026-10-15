В Казани стартовал второй Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ»

10:54, 15.10.2026 22
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

Старт II Российско-Индийскому бизнес-форуму «ТАЙМ» дал председатель Госсовета Татарстана Фарид Абдулганиев. Мероприятие проходит в Центре уникального мастерства в Казани. За прошедший год взаимный товарооборот между Татарстаном и Индией вырос в десять раз. В программе форума — деловые сессии, фестиваль индийского кино, зона перекрестных культур с мастер-классами, шахматный турнир и Кубок дружбы по крикету.

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