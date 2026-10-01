Сати Казанова выступит в Казани с «Симфонией Пуран»

Концерт станет частью культурной программы II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ»

Сати Казанова представит в Казани оркестровую программу «Симфония Пуран» с проектом SATI ETHNICA. Концерт пройдет 12 октября в Татарском академическом театре имени Галиасгара Камала и станет частью культурной программы II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ».

На сцену выйдут более 50 музыкантов под руководством Данияра Соколова, Симфонический оркестр театра имени Камала и детский хор Академии Игоря Крутого. Программа объединит древние сюжеты индийских Пуран, этнические инструменты, голос и академическое звучание оркестра.

— Музыка — это универсальный язык дипломатии. Проект созвучен философии форума «ТАЙМ»: мы бережно сохраняем древнюю идентичность, но смело соединяем ее с возможностями сегодняшнего дня, — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Сати Казанова подчеркнула, что Индия — важная часть ее личного и творческого пути. «Хочется, чтобы каждый зритель почувствовал эту связь, открыл для себя что-то новое и убедился, что у музыки нет границ», — сказала она.

Напомним, II Российско–Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» пройдет 14–17 октября 2026 года в Казани, деловая программа состоится 15–16 октября. Форум направлен на развитие торгово-экономического, инвестиционного, научно технического и гуманитарного сотрудничества между регионами России и административными подразделениями Индии.

Ранее сообщалось, что на форуме «ТАЙМ» в Казани покажут танец из наследия ЮНЕСКО. Мероприятие пройдет при поддержке Генерального консульства Индии в Казани.

Алсу Сабирзанова